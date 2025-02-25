В России появились новые дорожные знаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росстандарт утвердил ГОСТ, согласно которому в России вводятся новые и обновленные дорожные знаки. Субъекты РФ могут начать использовать стандарт уже сейчас, однако в силу он вступит только с 1 января 2026 года, сообщает "Коммерсант".

Фото: rst.gov.ru

В соответствии с новым стандартом, в правилах дорожного движения появляется знак "Глухие", который предупреждает о наличии глухих пешеходов на дороге. Также на знаке "Парковка" теперь может быть указано, как правильно припарковать автомобиль, а на знаке ограничения скорости может быть предупреждение о "лежачем полицейском".

Кроме того, внесены изменения в стенд, где указаны сроки действия различных дорожных знаков. В этом списке появились месяцы.

Стандарт ввел объединение нескольких знаков на одном информационном щите. "Рекомендуемое ограничение скорости" можно будет разместить на стенде с предупреждением об "Искусственной неровности", а "Парковка" – вместе со "Способом постановки транспортного средства на стоянку".

Также были изменены правила использования дорожных знаков. В некоторых населенных пунктах, за исключением аварийных участков, перед регулируемыми перекрестками больше не требуется устанавливать знак "Стоп-линия". Достаточно лишь дорожной разметки. Вместе с тем знак может быть представлен не только в горизонтальном, но и в вертикальном исполнении.

В некоторых случаях на дорожных указателях часть информации можно временно скрыть в соответствии со стандартом с помощью красной магнитной ленты. Раньше для этого использовались специальные чехлы.

Как отметил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГОСТ разрабатывали три года с учетом замечаний, предложений организаций. В центре считают, что избыток знаков на улицах города может негативно влиять на способность водителей концентрироваться и воспринимать дорожную ситуацию.

В связи с этим правительство Москвы объявило о планах по демонтажу 55 тысяч указателей, что должно сделать передвижение по городу более удобным. Процесс будет происходить постепенно и может занять несколько лет, уточнили в ведомстве.

"Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В то же время в Подмосковье система дорожных знаков оптимизирована, так что потребности в их сокращении нет, отметили в региональном Минтрансе. Также в Совете министров Крыма подчеркнули, что в профильных министерствах и ведомствах осведомлены о новом стандарте и проводят его изучение. Планируется провести анализ ситуации со знаками и разметкой, а затем при необходимости протестировать стандарт в одном из регионов полуострова.

Изменения помогут уменьшить количество визуальных помех на дорогах, считает член общественного совета подмосковного Минтранса Андрей Мухортиков. Он обратил внимание, что стандарт позволяет регионам создавать парковочные места для параллельной парковки шириной 2,25 метра, хотя раньше этот показатель составлял 2,5 метра.

Эксперт пояснил, что современные легковые автомобили имеют ширину от 1,7 до 2 метров. Широкая полоса для парковки позволяла водителям парковаться на расстоянии от бордюра, однако из-за этого нельзя было организовать зону парковки в некоторых узких проездах.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал проверить законность продажи товаров, позволяющих скрывать номера на машинах. Он обратил внимание, что товары продаются на марктеплейсах. В свою очередь, продавцы маркируют их как "автогрязь" или "искусственная грязь".

В результате, как уточняет депутат, водитель может нарушать правила движения дорожного движения и избегать ответственности. Именно поэтому он призвал проверить законность продажи таких товаров, так как эта продукция не только позволяет автомобилистам нарушать закон, но и угрожает безопасности на дорогах.