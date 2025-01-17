В Москве создадут производство дорожных знаков для повышения безопасности движения

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В столице создадут производство дорожных знаков, которые станут частью визуального облика транспортной сети Москвы. Это позволит улучшить безопасность дорожного движения.

Торгово-бытовой объект планируют построить недалеко от станции метро "Аэропорт Внуково". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Для любителей активного отдыха в эти выходные организуют спортивные мероприятия. Москвичей приглашают на зумба-тонинг – это энергичная кардио-тренировка под музыку с использованием специальных гантелей. Занятия пройдут на Северном и Южном речных вокзалах.