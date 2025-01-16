16 января, 07:15Транспорт
Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 18 января
Ряд маршрутов наземного транспорта скорректируют в Москве с 18 января. Изменения коснутся более 40 районов города. Транспорт будет ходить регулярнее, быстрее, а также будет ближе подъезжать к социальным объектам, станциям метро и МЦД.
Например, в Куркине вместо маршрута 268 заработает 362. Транспорт будет ходить в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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