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16 января, 07:15

Транспорт

Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 18 января

Маршруты наземного транспорта изменятся в Москве с 18 января

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Ряд маршрутов наземного транспорта скорректируют в Москве с 18 января. Изменения коснутся более 40 районов города. Транспорт будет ходить регулярнее, быстрее, а также будет ближе подъезжать к социальным объектам, станциям метро и МЦД.

Например, в Куркине вместо маршрута 268 заработает 362. Транспорт будет ходить в обе стороны по всей Соколово-Мещерской улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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