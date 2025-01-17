Ежегодный спортивный праздник пройдет в "Лужниках" в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ежегодный праздник "Зимний день московского спорта" пройдет в "Лужниках" 2 февраля. Гости смогут попробовать свои силы в керлинге, гонке на снегоступах, лазерном биатлоне и других зимних видах спорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздник организует столичный департамент спорта. На главной сцене посетителей будут весь день ждать развлекательная программа и розыгрыши призов. Спортивные дискотеки и зумба с ритмичной музыкой не дадут участникам замерзнуть. Для горожан выступят с концертной программой популярные российские артисты, хедлайнерами выступят Митя Фомин и Алсу, а ведущим мероприятия станет Макс Орлов.

Главным объектом на площадке станут спортивные часы, которые будут находиться на главной сцене. Для участников подготовили 12 мероприятий – как количество чисел на циферблате:

керлинг;

хоккейный дриблинг шайбы;

гонка на снегоступах;

веселые старты;

симулятор лыж и сноуборда;

лазерный биатлон;

снежный дартс;

фигурное катание;

сноуборд (балансборд);

волейбол на снегу;

зимний боулинг валенками;

санные гонки.

Для юных гостей организуют отдельное место, где они смогут принять участие в конкурсе по лепке снеговика, покататься на большом зимнем паровозе и сыграть в "Падающую башню" (большую дженгу).

После активных игр посетители могут согреться в теплом зимнем кинотеатре с мягкими пуфиками во время просмотра зимних мультфильмов про спорт. Посетить площадку праздника "Зимний день московского спорта" можно с 11:00 до 19:00, она будет находиться на парковке аквакомплекса на улице Лужники, доме 24, строении 4.

Помимо площадки праздника, в этот день в "Лужниках" также будет работать ретрокаток, который перенесет гостей в атмосферу 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Представители молодого и старшего поколений незабываемо проведут время на льду с зажигательными танцами под популярные ретрокомпозиции и спортивными играми.

Москвичи также смогут принять участие в биатлонной гонке, которая пройдет на лыжно-биатлонной трассе "Лужников". Это уникальное спортивное соревнование, где у зрителей будет возможность увидеть в деле своего спортивного кумира в команде с известными ведущими и представителями шоу-бизнеса.

Проект "Зима в Москве" продолжает серию развлекательных мероприятий. В его рамках состоятся несколько спортивных фестивалей.

Первый из них – "Московские традиции" – пройдет с 18 января по 1 марта. В десяти парках и локациях города он объединит любителей хоккея, так как центральным событием станет турнир по этому виду спорта. У соревнования будет особенность – оно пройдет в валенках.

Кроме того, в ближайшие выходные, 18 и 19 января, жителей и гостей столицы ждет масштабная программа мероприятий в городских парках.

В частности, в субботу, 18 января, в парке "Фили" пройдет лекция "Кунцевское городище. Загадки проклятого места". В ней расскажут об одном из самых загадочных мест столицы, чья история уходит в VI–V века до нашей эры.