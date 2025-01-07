Движение на Осташковской улице ограничено до 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения для движения введены на Осташковской улице до 25 февраля, предупреждает столичный Дептранс. Там недоступна одна полоса.

Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, объяснили в ведомстве.

Речь идет об участке от дома 4, строения 22 до дома 42 по улице Летчика Бабушкина.

Между тем ограничения на движение автомобилей начали действовать на участках Мезенской 2-й Напрудной улице в Москве. Они сохранятся вплоть до 31 мая.

Также движение транспорта ограничено на участке улицы Восточной в южной части Москвы до 25 марта.