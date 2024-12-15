Движение на Восточной улице на юге Москвы ограничат с 16 декабря

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта будет ограничено на участке улицы Восточной в южной части Москвы в период с 16 декабря по 25 марта, сообщает пресс-служба Дептранса.

Так, автомобилисты не смогут проехать по одной полосе в связи со строительными работами. Кроме того, в районе ограничения будет запрещена парковка.

Также с 16 по 31 декабря движение ограничат на участках Кленового бульвара. С 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2 до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.

Кроме того, водители временно не могут проезжать в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Ограничения там начали действовать с 9 декабря 2024 года и сохранятся до 30 апреля 2025 года. На этом участке тоже проводятся строительные работы.