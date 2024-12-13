Движение будет ограничено на Новоостаповской улице с 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение будет ограничено на Новоостаповской улице. Изменения начнут действовать с 16 декабря 2024 года и будут сняты 30 марта 2025 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Причиной для их введения станет строительство инженерных сетей. Так, на протяжении всего этого времени водители не смогут проехать по одной из полос движения.

При этом одна полоса будет частично заблокирована на участке Новоостаповской улицы в районе дома 11, строения 9, по Шарикоподшипниковской улице с 16 декабря 2024 года до 5 февраля 2025 года. Транспорт не сможет проехать по ней с 01:30 до 05:30.

Уже 5 февраля одну полосу перекроют для движения, обустроив при этом временные уширения, которые сохранятся до 4 марта 2025 года. С этого дня и вплоть до 30 марта одна полоса будет оставаться частично закрытой для движения.

Кроме того, водители временно не могут проезжать в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Ограничения там начали действовать с 9 декабря 2024 года и сохранятся до 30 апреля 2025 года. На этом участке проводятся строительные работы.