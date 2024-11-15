Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схема движения изменится на эстакаде над Профсоюзной улицей. У водителей появится возможность проехать в обе стороны, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что решение об изменении схемы движения на эстакаде с одностороннего на двустороннее было принято впервые. Специалисты ЦОДД сделали это при помощи переразметки. До внесения изменений поток машин там был близок к 100–300 автомобилям в час.

При этом ширина проезжей части эстакады, равная 10 метрам, позволила обеспечить безопасное и комфортное движение машин в обе стороны.

Помимо переразметки, специалисты установили 2 новых светофора, которые будут регулировать выезд на эстакаду с восточной стороны и съезд с западной стороны. Кроме того, там было создано локальное расширение, которое сделало возможным встречный разъезд.

До этого москвичи могли добраться от Ясенева до Теплого Стана только по 2 маршрутам. Проехать можно было через Новоясеневский проспект и перекресток у метро "Теплый Стан" или через разворот, расположенный под эстакадой. После обновления этот путь можно будет проделать по новому маршруту, который на 1,2 километра короче предыдущих. Он позволит жителям столицы объезжать перекресток на Новоясеневском проспекте.

Предполагается, что новое двустороннее движение разгрузит узел у станции метро "Теплый Стан", сделает более удобным проезд к станции метро "Генерала Тюленева" из Ясенева и с Калужского шоссе, а также снизит нагрузку на разворот под эстакадой и участок Профсоюзной улицы от Новоясеневского проспекта до улицы Генерала Тюленева в обе стороны.

Москвичи смогут ездить по новому маршруту после завершения работ по установке знаков и подключению светофоров.

"Переразметка позволяет улучшать движение в столице. Меняя направление движения и число полос, мы равномерно и безопасно распределяем трафик. Продолжаем делать поездки в городе комфортнее по поручению Сергея Собянина", – приводит ведомство слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Вместе с тем с 16 по 18 ноября движение ограничат на Пехотной улице в столичном районе Щукино. Недоступна будет одна полоса на участке в районе остановки "Пехотная улица". Ограничение связано с проведением ремонтных работ.