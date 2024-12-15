Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 08:25

Транспорт

Движение ограничат на участках Кленового бульвара с 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение ограничат на участках Кленового бульвара с 16 декабря, предупреждает автомобилистов столичный Дептранс. Там будут проводить строительные работы, уточнили в ведомстве.

"С 16 до 31 декабря на участках Кленового бульвара будет недоступна для движения одна полоса. <...> Также на одном из участков ограничения будет запрещена парковка", – передает Агентство "Москва" сообщение департамента.

Так, в период с 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2 до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.

Кроме того, водители временно не могут проезжать в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Ограничения там начали действовать с 9 декабря 2024 года и сохранятся до 30 апреля 2025 года. На этом участке тоже проводятся строительные работы.

Движение восстановили на Кутузовском проспекте

Читайте также


транспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика