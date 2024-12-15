Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение ограничат на участках Кленового бульвара с 16 декабря, предупреждает автомобилистов столичный Дептранс. Там будут проводить строительные работы, уточнили в ведомстве.

"С 16 до 31 декабря на участках Кленового бульвара будет недоступна для движения одна полоса. <...> Также на одном из участков ограничения будет запрещена парковка", – передает Агентство "Москва" сообщение департамента.

Так, в период с 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2 до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.

Кроме того, водители временно не могут проезжать в районе улицы Комдива Орлова на северо-востоке Москвы. Ограничения там начали действовать с 9 декабря 2024 года и сохранятся до 30 апреля 2025 года. На этом участке тоже проводятся строительные работы.

