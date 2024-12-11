Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл автодорожный тоннель под путями МЦД-4, соединяющий Складочную улицу в Бутырском районе и улицу Двинцев в районе Марьина Роща.

"Мы в городе реализуем десятки мероприятий, для того чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается прохода под железнодорожными линиями, которыми пересечена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями", – сказал мэр Москвы.

Собянин отметил важность тоннеля, так как он способен улучшить транспортную доступность для более чем 130 тысяч горожан. Длина объекта составляет 400 метров, в нем предусмотрено по одной полосе движения в каждую сторону. Его начали строить еще в марте 2023 года, а финансирование шло через Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы.

Кроме прочего, в рамках проекта были возведены и реконструированы свыше 1 километра дорог, включая участки улиц Двинцев, Полковой и Стрелецкой. При этом рабочие создали боковой проезд вдоль улицы Двинцев.

Теперь в планах на 2025 год стоит завершить проект по развитию прилегающих дорог протяженностью 1,7 километра от улицы Двинцев до улицы Добролюбова. Так, проектировщики уже работают над железнодорожным путепроводом МЦД-2, что соединит уже Складочную улицу и Добролюбова. В конечном итоге это создаст транспортную связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.

Ранее мэр Москвы уже открывал движение по новому съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект. Эстакада длиной в 710 метров позволяет водителям съехать с южного направления МСД в сторону МКАД, снижая необходимый путь в 2 раза.

