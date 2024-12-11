Расписание поездов на МЦД-3 изменится с 17 по 28 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда на МЦД-3 будут следовать по измененному графику в период с 17 по 28 декабря. Об этом предупреждает пресс-служба столичного Дептранса.

На станции Митьково поменяется время отправления первых и последних поездов. Например, в сторону Зеленограда-Крюкова первый состав отправится в 06:12, последний – в 01:02. В свою очередь, в сторону Ипподрома отправление первого вагона назначено на 05:47, последнего – на 00:33.

Тем временем на Ленинградском и Казанском направлениях также будет изменено время отправления первых и последних поездов, однако еще добавится частичное увеличение интервалов движения до 15 минут с 00:00 до 06:00.

Актуальное расписание поездов можно узнать в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", советуют в транспортном ведомстве. Еще оно представлено на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Тем временем до 14 декабря на МЦД-1 действует обновленное расписание поездов. Так, с 23:00 до 07:00 по будням и выходным на участке от станции Савеловская до Бескудникова вагоны ходят по одному пути в реверсивном режиме.

Помимо этого, на Савеловском направлении некоторые поезда увеличили свои интервалы: с начала движения и до 07:30 – до 40 минут, после 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. При этом часть составов не останавливается на станции Дегунино.