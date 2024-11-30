График движения поездов МЦД-1 изменится с 30 ноября по 14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда на МЦД-1 будут следовать по измененному графику движения в период с 30 ноября по 14 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, с 23:00 до 07:00 по будням и выходным на участке от станции Савеловская до Бескудникова вагоны будут ходить по одному пути в реверсивном режиме.

Уже с 3 по 6 декабря с начала движения до 06:00 составы от Савеловской до Кунцевской проследуют по пути в направлении Лобни. С 10 по 13 декабря электрички от станции Савеловская до Филей будут идти по пути в сторону Одинцова.



Помимо этого, на Савеловском направлении некоторые поезда увеличат свои интервалы: с начала движения и до 07:30 – до 40 минут, после 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа.

При этом часть составов не будет останавливаться на станции Дегунино, а некоторые поезда дальнего пригорода проследуют от и до Лобни и Бескудникова.

На Белорусском направлении, в свою очередь, временные интервалы между поездами также увеличатся: с начала движения до 07:30 и после 22:00 – до 40 минут, после 21:00 – до 15 минут.

Маршрут некоторых вагонов со стороны Одинцова изменится от и до Белорусского вокзала. Часть составов не будет останавливаться на Беговой, Тестовской, Сетуни, Немчиновке и Баковке.

Расписание поездов "Аэроэкспресс" также претерпело изменения. Так, в утренний и вечерний график пассажиры смогут добраться до аэропорта Шереметьево на автобусах, которые идут от станции метро "Ховрино": № 1195 – до терминалов В и С и № 1195D – до терминала D.

Тем временем с 29 ноября по 14 декабря изменится график движения пригородных поездов Белорусского, Казанского, Горьковского, Киевского и Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-4. Изменения в расписании связаны с проведением работ по развитию инфраструктуры.

Также расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно поменяется с 2 до 14 декабря.