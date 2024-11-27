Электрички Ленинградского направления ОЖД изменят расписание 2–14 декабря

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расписание электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) временно изменится с 2 до 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Это связано с ремонтными работами по переустройству путевого развития станции Зеленоград-Крюково по проекту развития третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково проследуют по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Также часть электричек на участке Москва – Клин – Москва и Тверь – Лихославль – Тверь будет отменена на всем маршруте, а некоторые проследуют с отменой остановок.

Поезда МТППК будут курсировать по измененному графику с 15 декабря. В расписании на 2024–2025 годы предусмотрено курсирование 253 пар поездов в будние дни и 258 пар по выходным дням на участке МЦД-3 Москва – Зеленоград-Крюково – Москва.

Кроме того, 30 ноября и 1 декабря изменится расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2). Это связано с модернизацией инфраструктуры на станции Царицыно.