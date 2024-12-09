Поезда "Аэроэкспресс" курсируют штатно в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда "Аэроэкспресс" следуют в аэропорты Шереметьево и Домодедово по расписанию на фоне непогоды. Об этом сказано в телеграм-канале перевозчика.

Пассажиров предупредили, что снегопад продлится до вечера 9 декабря, поэтому перевозчик попросил заранее проверять график вылетов и прилетов, а также заблаговременно планировать поездку в аэропорт.

"Ждем вас в наших комфортабельных терминалах – там можно согреться и отдохнуть перед поездкой, приобрести горячие напитки, а в бизнес-классе они доступны без доплат", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей Москвы также попросили пересесть на общественный транспорт для поездок по городу вечером 9 декабря из-за снегопада. Вечером, по прогнозам ЦОДД, возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и на вылетных магистралях в сторону области. Кроме того, на движение влияют не только погодные условия и небольшие аварии, но и ремонт на дорогах.

Между тем утром 9 декабря высота снежного покрова в столице составила 14 сантиметров. Однако снег еще продолжает накрывать столицу. В связи с этим снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном режиме.

