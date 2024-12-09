Синоптик Ильин: снегопады ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Снегопады прогнозируются в столице на следующей неделе. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, на следующей неделе возможна кратковременная оттепель. В период с 17 по 18 декабря температура днем вырастет до 2 градусов. Снегопад начнет усиливаться вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжится до среды, 18 декабря, однако усиление будет незначительным, подчеркнул Ильин.

За эти дни, уточнил синоптик, выпадет от 5 до 10 сантиметров снега. Во вторник, 17 декабря, будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, поэтому высота сугробов осядет, пояснил он.

Эксперт добавил, что сложно спрогнозировать, какой будет погода в конце месяца, поскольку все синоптические объекты изменяют свою скорость. Из-за этого можно сильно ошибиться с максимальными и минимальными значениями температур, резюмировал Ильин.

Между тем утром 9 декабря высота снежного покрова в Москве достигла 14 сантиметров. Этот показатель превышает норму в два раза, сказала синоптик Татьяна Позднякова.

Снегосплавные пункты в городе работают в круглосуточном режиме. Всего к зиме была подготовлена 51 станция снегоплавильных пунктов, общая мощность которых позволяет утилизировать 650 тысяч кубометров в сутки. Сотрудники комплекса горхозяйства заранее осмотрели и отремонтировали системы, протестировали работу насосов и другого оборудования.