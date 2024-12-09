Снегосплавные пункты работают круглосуточно в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице снегосплавные пункты работают в круглосуточном режиме, сообщил комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что к зимнему периоду была подготовлена 51 станция снегоплавильных пунктов, общая мощность которых позволяет утилизировать 650 тысяч кубометров в сутки.

"Все сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", – добавил заммэра Петр Бирюков.

Сотрудники комплекса заранее провели осмотр и ремонт систем, протестировали работу насосов и другого оборудования, осмотрели снегоплавильные камеры.

Снегоплавильные станции работают за счет использования тепла сточных вод для плавления снега. Так, специалисты сбрасывают выпавшие массы осадков в приемный бункер, где их измельчают сепараторы-дробилки. После этого снег плавит сточная вода при температуре не менее 10 градусов тепла. Талая вода отводится в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

Между тем высота снежного покрова в Москве достигла 14 сантиметров к утру понедельника, 9 декабря. Самый высокий уровень покрова замечен в Клину и Дмитрове, где осадки легли толщиной в 30 сантиметров. На востоке региона выпало меньше всего осадков, около 2–5 сантиметров. В то же время в Серпухове снежный покров составляет 1 сантиметр.

Снегопады в Москве продолжатся. На этой неделе в среднем столбики термометров будут показывать 0...-3 градуса, и только в пятницу подморозит до -4...-6 градусов. В то же время практически каждый день вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.