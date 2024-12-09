Высота снежного покрова в Москве достигла 14 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Утром понедельника, 9 декабря, высота снежного покрова в столице достигла 14 сантиметров. Показатель превышает норму в два раза, отметила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что самый высокий уровень покрова замечен в Клину и Дмитрове, где осадки легли толщиной в 30 сантиметров. На востоке региона выпало меньше всего осадков, около 2–5 сантиметров. В то же время в Серпухове снежный покров составляет 1 сантиметр.

Между тем в столице не исключена гололедица, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Это связано с колебаниями температуры между положительной и отрицательной.

Ранее столичное управление МЧС РФ также призвало горожан соблюдать меры безопасности в условиях снегопада и гололеда. Пешеходам следует обходить опасные места и шаткие конструкции, а автолюбителям – парковать транспорт в безопасных местах.

Городские службы продолжают очищать проезжую часть и пешеходные дороги от снега и проводить противогололедную обработку.