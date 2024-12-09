09 декабря, 06:15Общество
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 9 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшой снег, местами умеренный, ожидаются в столице в первый день недели, 9 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.
Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве 8 декабря. Так, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за воскресенье в городе выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 26% от нормы декабря.
Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Для этого задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники.
Больше трети месячной нормы осадков выпало в Москве