Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 9 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег, местами умеренный, ожидаются в столице в первый день недели, 9 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

Четверть от месячной нормы осадков выпала в Москве 8 декабря. Так, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за воскресенье в городе выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 26% от нормы декабря.

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Для этого задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники.