Московские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Для этого задействовано необходимое число снегоуборочной и погрузочной техники. В 23:00 специалисты приступили к очередному сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторится в 05:00 9 декабря.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 26% от нормы декабря. В Подмосковье лидером по количеству выпавших осадков стал Дмитров. Там выпал 21 миллиметр осадков или 47% от месячной нормы декабря.

Снегопады в Москве продолжатся. На следующей неделе в среднем столбики термометров будут показывать 0... -3 градуса и только в пятницу подморозит до -4... -6 градусов. В то же время практически каждый день вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.

Столичных водителей призвали оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим из-за снегопада. В частности, необходимо избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.