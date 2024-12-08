Снег, гололедица и до минус 3 градусов ожидается в Москве на будущей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Снег и гололедица ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать 0... -3 градуса и только в пятницу подморозит до -4... -6 градусов. В то же время практически каждый день вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в общей сложности за сутки в столице выпало 35% от месячной нормы осадков. Он также предупредил, что снегопады в Москве продолжатся. На этом фоне нельзя исключать установления суточного рекорда осадков для 8 декабря.

Столичных водителей призвали оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим из-за снегопада. В частности, необходимо избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Вместе с тем городские службы перешли в режим повышенной готовности. В уборке осадков задействуется роторная и прочая техники, а также средства малой механизации и бригады дворников.