Высота сугробов в Москве выросла до 13 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Высота сугробов в Москве увеличилась до 13 сантиметров на фоне аномальных снегопадов, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, по данным синоптика, снежный покров на главной метеостанции Москвы по прошествии суток вырос до этой отметки с 2 сантиметров. Этот показатель на 4 сантиметра превышает климатическую норму. При этом на метеостанциях МГУ и Балчуга фиксируется только 10 сантиметров снега.

В общей сложности за сутки в столице выпало 35% от месячной нормы осадков, подчеркнул Тишковец. Он также предупредил, что снегопады в Москве продолжатся. На этом фоне нельзя исключать установления суточного рекорда осадков для 8 декабря. Прошлый пик снегопадов в этот день был зафиксирован в 1988 году.

На фоне непогоды столичных водителей призывали оставаться внимательными и строго соблюдать скоростной режим на фоне снегопада. В частности, необходимо избегать резких ускорений и торможений, не отвлекаться на телефон во время движения и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Вместе с тем городские службы перешли в режим повышенной готовности. В уборке осадков задействуется роторная и прочая техники, а также средства малой механизации и бригады дворников.