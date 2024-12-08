МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве до конца дня

Фото: "Москва"/Софья Сандурская

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве с 10:00 8 декабря до конца дня. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"В отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах", – говорится в сообщении.

В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и рынкам.

Столичные спасатели рекомендовали водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков.

"На опорной московской метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 14 миллиметров, на Балчуге – 6 миллиметров, больше всего в Тушино – 18 миллиметров", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в течение дня выпадет еще 7–10 миллиметров осадков.

5 декабря первые 10-градусные морозы были зафиксированы в Московском регионе. Столбик термометра опустился ниже 10 градусов в подмосковном Солнечногорске. Там было зафиксировано минус 10,4 градуса, а еще холоднее было в Черусти – там температура воздуха упала до минус 11,5 градуса.

Однако, несмотря на холода, 40-градусных морозов в Москве больше не будет, заявил ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями.

