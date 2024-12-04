Климатолог Терешонок: в Москве больше не будет 40-градусных морозов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сильных 40-градусных морозов больше не будет в Москве. Об этом Агентству "Москва" рассказал климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. Однако, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями. Например, в 2025 году столичный регион накроют ураганы и штормы.

Климатолог напомнил, что 2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

"Среднегодовая температура более 8 градусов это очень много, а в прошлом году было чуть более 7 градусов. Рост идет волнообразно, но тренд идет на увеличение температур", – уточнил Терешонок.

Между тем в будущем зима в России станет короче из-за колебания температур и неоднозначных погодных условий. Если раньше в РФ стабильный снежный покров был в 20-х числах ноября, то теперь смещается на начало декабря.

Теперь горожанам нужно готовиться к более приятной погоде в Москве. Зима будет сокращаться по срокам, холода станут не такими интенсивными, а лето увеличится по времени и будет более жарким.

