Синоптик Шувалов: зима в Москве станет короче уже в этом десятилетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В будущем зима в России станет короче из-за колебания температур и неоднозначных погодных условий. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, срок установления стабильного снежного покрова за последние два десятилетия сдвигается. Если раньше в РФ он был в 20-х числах ноября, то теперь смещается на начало декабря.

"Безусловно, здесь играет роль характер атмосферных процессов. Ситуация характеризуется подъемом высотной фронтальной зоны в северные широты, и тем самым Русская равнина остается в теплой стороне этой зоны, и поэтому проникновения арктического воздуха оказываются крайне редки, кратковременны", – объяснил Шувалов.

Специалист также отметил роль постепенного изменения климата, которое выражается в повышении температуры. Синоптик считает, что в России оно идет в среднем в два раза быстрее. Кроме того, к учащению стихийных и опасных явлений приводит антропогенный фактор, предупредил эксперт.

"Сдвиги продолжатся. Парижское соглашение не работает. Изменения глобальной температуры идут, и рубеж в 1,5 градуса, который определялся этим соглашением, мы превысим уже к концу этого десятилетия. И затем пойдет и больше", – добавил собеседник.

Шувалов уточнил, что нужно готовиться к более приятной погоде в Москве. Зима будет сокращаться по срокам, холода станут не такими интенсивными, а лето увеличится по времени и будет более жарким.

Между тем ближе к окончанию выходных, 7 и 8 декабря, на смену морозам в столице придет оттепель. Однако перед началом потепления в городе может пройти снегопад. По предварительным данным, он начнется в ночь на 8 декабря. Ожидается, что в Москве выпадет 5–7 сантиметров снега, но спустя 3–4 дня он осядет.