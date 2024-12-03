Синоптик Шувалов спрогнозировал оттепель в Москве в выходные дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ближе к окончанию выходных дней, 7–8 декабря, на смену морозам в Москве придет оттепель, сообщил в своем телеграм-канале глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.



Однако перед началом потепления в городе должен пройти довольно обильный снегопад. По предварительным прогнозам, он начнется в ночь на 8 декабря.

По словам Шувалова, пока ожидается, что в Москве выпадет 5–7 сантиметров снега. Однако, эксперт уточнил, что спустя три-четыре дня снег осядет.

В целом зима в России может оказаться достаточно теплой, указал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее этот прогноз касается лишь европейских территорий страны. Так, в Сибири, а особенно на севере, температура воздуха будет на 5–10 градусов выше нормы.