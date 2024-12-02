Фото: 123RF/ncikname

Около 10% территорий России остались без снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снежный покров есть на всей азиатской территории страны, на Урале, в СЗФО", – цитирует его "Интерфакс".

По его словам, сугробов нет в юго-западной части ЦФО, а также на юго-западе Приволжского федерального округа. В целом снег покрыл 91–92% России.

Тем временем снег на главной метеостанции столицы, на ВДНХ, растаял за прошедшую ночь 2 декабря. При этом в Подмосковье снежный покров сохраняется. Ожидается, что вновь сугробы появятся в Москве уже 7 декабря, но к 8-му числу они вновь растают.

