Обратный суточный ход температуры зафиксирован в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Обратный суточный ход температуры воздуха зафиксирован в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт объяснила, что обратный суточный ход температуры подразумевает понижение температуры до 0 градусов к 12:00 по московскому времени вместо повышения.

"Линза холодного воздуха "нависла" над Москвой. В приземном слое воздуха отмечается инверсия, которая препятствует "правильному" суточному ходу температуры", – отметила Позднякова.

Кроме того, синоптик обратила внимание на слабый гололед, который зафиксирован на юго-востоке Подмосковья. Это, по ее словам, характерно при подобном вертикальном распределении температуры.

Позднякова добавила, что по мере разрушения инверсии столбик термометра вновь поднимется до области положительных значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снег на ведущей метеостанции Москвы, ВДНХ, который накануне составлял два сантиметра, растаял за ночь.

При этом в Подмосковье снежный покров сохраняется. Его можно увидеть в Наро-Фоминске, Ново-Иерусалиме, Михайловском. В Можайске и Волоколамске его высота составляет от 1 до 6 сантиметров.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в столице будет неоднородной. По его словам, оттепели будут сменяться днями, когда температура будет ниже минус 15 градусов, что в среднем является холодной погодой.

