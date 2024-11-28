"Роскосмос" опубликовал снимки снежной бури на Дальнем Востоке

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" показал, как снежная буря столетия на Дальнем Востоке выглядит из космоса. Фотографии опубликованы в телеграм-канале корпорации.

На регион обрушился мощный циклон из-за атмосферного вихря, который пришел с Корейского полуострова и принес с собой ураганный ветер и рекордный снегопад.

Несмотря на это, сотрудники космодрома Восточный продолжают готовить ракету-носитель "Союз". Старт ракеты с "Кондором-ФКА" № 2 запланирован на 30 ноября.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" с новогодними подарками стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. "Прогресс МС-29" доставил на станцию почти 2,5 тысячи килограммов грузов.

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказал, что на "Прогресс" в том числе загрузили свежие фрукты, сладости, сушеное мясо и консервы для космонавтов.