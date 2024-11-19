Астроном Перхняк назвал точное время для наблюдения за пролетающей над Москвой МКС

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Жители столицы смогут увидеть пролет Международной космической станции (МКС) на вечернем ясном небе в определенные часы. Об этом Москве 24 рассказал руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Александр Перхняк.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что с 20 по 28 ноября жители столицы смогут заметить в небе полет Международной космической станции (МКС). Увидеть ее можно будет невооруженным глазом. Объект будет появляться на небосводе порядка двух раз за вечер, при этом не дольше шести минут за раз.

По словам астронома, наблюдать космическую станцию можно в вечерние часы.

"МКС довольно большая, отражает довольно много солнечного света. Поэтому станция будет выглядеть как яркий звездообразный объект. Наблюдению не помешает ни Луна, ни городская засветка", – отметил эксперт.



Александр Перхняк руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария Смотреть нужно в направлении юга: обычно это юг, юго-запад, юго-восток.

Единственное, что может помешать наблюдению – облачная погода.

"Если будет пасмурно, то сквозь тучи вы ничего не увидите, как бы ни старались. При хорошей и ясной погоде МКС можно будет увидеть без проблем", – указал Александр Перхняк.

Специалист отметил, что МКС в небе над столицей можно будет заметить уже начиная с 19 ноября. Пролеты, за которыми получится понаблюдать, произойдут в следующие часы:

19 ноября – с 17:25 до 17:29 и с 19:00 до 19:02;

20 ноября – с 18:12 до 18:16 и с 19:48 до 19:49;

21 ноября – с 17:24 до 17:29 и с 19:00 до 19:02;

22 ноября – с 18:11 до 18:16 и с 19:48 до 19:49;

23 ноября – с 17:23 до 17:29 и с 18:59 до 19:02;

24 ноября – с 18:11 до 18:15 и с 19:48:06 до 19:48:45;

25 ноября – с 17:23 до 17:29 и с 18:59 до 19:02;

26 ноября – с 18:10 до 18:15 и с 19:47 до 19:48;

27 ноября – с 17:22 до 17:28 и с 18:59 до 19:01;

28 ноября – с 18:10 до 18:15.

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