Independent: северный магнитный полюс замедлил движение в сторону России

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В последние пять лет скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. Об этом со ссылкой на данные исследователей пишет британская газета Independent.

"Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики – северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере. <...> За последние пять лет магнитный полюс значительно замедлился до примерно 25 километров в год", – указано в сообщении.

Отмечается, что в XVII – XX веках точка магнитного полюса перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10–15 километров в год, а затем резко ускорилась в 1990-х годах до 55 километров в год. Ее скорость движения стабильно возрастала вплоть до 2019 года, когда началось ее резкое замедление.

Ученые отмечают, что такое необычное поведение делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее.

Ранее ученые рассказали о плановом восстановлении озонового слоя Земли. По словам экспертов, в течение последних лет сократился выброс хлорфторуглерода, который является озоноразрушающим химическим веществом. Ученые отмечают, что в основном это вещество выбрасывалось на заводах в северо-восточном Китае.