Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ученые рассказали о плановом восстановлении озонового слоя Земли, сообщается в отчете экспертов Axios.

"Согласно последнему четырехлетнему отчету, восстановление озона идет по графику – это фантастическая новость", – сказала исполнительный секретарь Секретариата по озону программы ООН по окружающей среде Мэг Секи.

В отчете экспертов указывается, что в течение последних четырех лет сократился выброс хлорфторуглерода, который является озоноразрушающим химическим веществом. Ученые отмечают, что в основном это вещество выбрасывалось на заводах в северо-восточном Китае.

По подсчетам ученых, при сохранении тенденции сокращения выбросов, разрушающих озоновый слой, он восстановится до показателей 1980 года примерно 2066 году в Антарктике, к 2045 году – Арктике и к 2040 году – во всем мире.

Ранее ученые спрогнозировали вымирание 97% всех животных в Антарктиде к 2100 году. По мнению экспертов, вымирание объясняется глобальным потеплением на планете. Наиболее уязвимы будут императорские пингвины и птицы.

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