Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

В мире

Экоактивисты приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах в Вене

Экоактивисты приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах в Вене

Эксперты заявили, что в Бразилии планировали государственный переворот

Очевидец показал, как вручают повестки на Украине

Новости часа: в Харьковской области на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Летевший из Москвы в Гоа самолет Azur Air экстренно сел после сообщения о мине

Эксперт прокомментировал беспорядки в Бразилии

Сторонники экс-президента Бразилии перекрыли проезд к нефтеперерабатывающему заводу

Новости часа: Бирюков рассказал о работе системы жизнеобеспечения столицы

Затор на 15 км образовался в Италии из-за драки футбольных фанатов

Более 150 рейсов задержали в Северной Индии из-за тумана

Несколько улиц в Вене встали в заторах из-за экоактивистов. Они приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах. По их словам, они решили создать свободные от транспорта зоны перед школами.

Завершилась акция после обращения к протестующим водителя городского электробуса. Мужчина обратил внимание на то, что они приклеили себя к полосе для общественного транспорта. В Вене он электрический и не вредит экологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика