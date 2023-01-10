Экоактивисты приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах в Вене

Несколько улиц в Вене встали в заторах из-за экоактивистов. Они приклеили себя к асфальту на пешеходных переходах. По их словам, они решили создать свободные от транспорта зоны перед школами.

Завершилась акция после обращения к протестующим водителя городского электробуса. Мужчина обратил внимание на то, что они приклеили себя к полосе для общественного транспорта. В Вене он электрический и не вредит экологии.

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