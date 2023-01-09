В МИД РФ осудили действия оппозиционеров, устроивших беспорядки в Бразилии

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Москва осуждает действия бразильских оппозиционеров, которые накануне устроили беспорядки в городе Бразилиа и захватили здания органов власти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте ведомства.

"Исходим из недопустимости попыток нарушения конституционного строя. Выражаем поддержку вступившему в должность 1 января сего года президенту Бразилии Л. Луле (Луису Инасиу Луле да Силве. – Прим.ред.)", – отметила дипломат.

По ее словам, Россия считает важным сохранение внутриполитической стабильности в этой южноамериканской стране, которая является стратегическим партнером РФ, членствует в БРИКС и на сегодняшний день заседает в Совбезе ООН. В Москве надеются, что действующему президенту страны удастся преодолеть последствия случившегося, подытожила Захарова.

8 января бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару, не признающие итоги прошедших в октябре президентских выборов, ворвались в здания парламента и Федерального верховного суда, а также во дворец Планалту, который является рабочей резиденцией лидера страны.

Позже полиции удалось вытеснить протестующих из захваченных ими зданий. Для разгона манифестантов применялись дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. По последним данным, арестованы около 400 человек.



Посольство РФ в Бразилии распространило предупреждение для граждан из-за беспорядков

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