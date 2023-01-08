Глава парламента Крыма допустил смещение границ СВО на запад

Фото: Минобороны РФ

Граница проведения спецоперации на Украине может быть существенно смещена на запад по мере развития конфликта с коллективным Западом. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Скажем, мы не можем оставить на поругание сатанистам святыни Киева, не имеем права допустить геноцид и культурную или лучше сказать – бескультурную ассимиляцию русских на Украине, обязаны добиться твердых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать", – отметил Константинов.

Он уточнил, что границы России должны быть отодвинуты настолько далеко на запад, насколько это понадобится для достижения целей.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Владимир Путин не сможет допустить потери присоединенных в ходе СВО территорий. Он якобы намерен сделать их плацдармами для наступления на запад. Политики полагают, что Путин проявит терпение, чтобы добиться всех поставленных целей.



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