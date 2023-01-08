В США заявили, что Путин не допустит поражения РФ в конфликте на Украине

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Владимир Путин не допустит потери территорий, присоединенных в ходе военной спецоперации на Украине, поскольку планирует сделать их плацдармами для наступления на запад, заявили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье для Washington Post.

"Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления", – отмечается в материале.

Политики полагают, что Путин проявит терпение, чтобы добиться всех поставленных целей. При этом Райс и Гейтс уверены, что Вооруженным силам Украины не удастся добиться прорыва на фронте, несмотря на помощь Запада. В статье отмечается, что влияние США на Киев будет только увеличиваться по мере усиления его зависимости от западных стран.

"Сейчас необходимы решения от США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники", – указано в статье.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что поставка США вооружений на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО. По его словам, особенно это касается ЗРК Patriot.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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