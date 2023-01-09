Профессор МГИМО прокомментировал захват здания конгресса Бразилии

Фото: AP Photo/Eraldo Peres

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Борис Мартынов прокомментировал захват здания конгресса Бразилии, сообщает Pravda.Ru.

"Страна расколота примерно пополам. Эти события в чем-то напоминают то, что произошло год назад в Вашингтоне", – сказал Мартынов.

Год назад произошел штурм американского Капитолия, а сейчас люди штурмуют Национальный конгресс. Мартынов добавил, что хочет понаблюдать за тем, как будут развиваться события.

Новый президент Бразилии Лула да Сильва хочет расследовать, кто стоит за демонстрантами. Кроме этого, эксперт уверен, что происходящие протесты проплачены, так как бунтующие хорошо размещены. При этом новый глава государства Бразилии пришел к власти законным путем, добавил профессор. Он также считает его "опытным политиком".

По мнению Мартынова, бунт происходит из-за заинтересованности внутриполитических сил страны, однако он не отрицает и причастность США.

8 января бразильскую столицу охватили массовые протесты. Сторонники экс-главы государства Жаира Болсонару, не признающие итоги прошедших в октябре президентских выборов, ворвались в здания парламента и Федерального верховного суда, а также во дворец Планалту, который является рабочей резиденцией лидера страны.

Позже полиции удалось вытеснить протестующих из захваченных ими зданий. По последним данным, арестованы около 400 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает действия бразильских оппозиционеров, которые устроили беспорядки в городе Бразилиа и захватили здания органов власти.

По словам Захаровой, Россия считает важным сохранение внутриполитической стабильности в этой южноамериканской стране, которая является стратегическим партнером РФ, членствует в БРИКС и на сегодняшний день заседает в Совбезе ООН.

Посольство РФ в Бразилии распространило предупреждение для граждан из-за беспорядков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!