Эксперт объяснил, как смена магнитных полюсов Земли скажется на спутниках

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Заведующий лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов объяснил, как смена магнитных полюсов Земли скажется на спутниках, сообщает "Газета.ру".

"Прежде всего будет исчезать дипольность (наличие двух полюсов: север – юг. – Прим. ред.) нашего геомагнитного поля, а с ним и привычная нам магнитосферная и ионосферная защита от солнечной радиации", – рассказал Шалимов.

По словам эксперта, при нарушении магнитных полюсов плазма от солнечного ветра и сильное излучение погубят любые спутники Земли. Работа спутников напрямую зависит от скорости вращения планеты, состояния атмосферы и ионосферы.

Геофизик уточнил, что смена магнитных полюсов происходит примерно в течение 10 тысяч лет, в связи с этим спутники смогут навигационно адаптироваться к новому магнитному полю.

Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX снова перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Изначально запустить ракету с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) планировалось 9 января, но из-за неблагоприятных погодных условий все пришлось отменить.

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