Запуск ракеты SpaceX со спутниками Starlink отменен из-за неполадок

Фото: nasa.gov

Американская компания SpaceX снова перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 51 мини-спутником для своей орбитальной интернет-сети Starlink, сообщат пресс-служба компании в Twitter.

Изначально запустить ракету с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) планировалось 9 января, но из-за неблагоприятных погодных условий все пришлось отменить.

"Отказ от запуска сегодня Starlink из-за необходимости изучить данные по второй ступени", – говорится в сообщении.

Теперь SpaceX сможет принять следующую попытку старта в 19:48 по местному времени (03:48 по московскому времени 12 января).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 килограмм. По оценке SpaceX, запуск 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов.

В декабре SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником SWOT (Surface Water and Ocean Topography). SWOT в ходе миссии должен исследовать мировой океан, лучше понять круговорот воды в природе и улучшить контроль за водными ресурсами на планете.



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