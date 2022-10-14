Корабль Crew Dragon – 4 отстыковался от МКС

Фото: YouTube/NASA

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon – 4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Об этом сообщает NASA.

Отстыковка была осуществлена в 19:05 по московскому времени. По плану корабль должен приводниться в Атлантике у берегов штата Флорида в 23:55 по московскому времени.

На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. На станции продолжат работать космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, Франсиско Рубио и Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Компания SpaceX запустила космический корабль с россиянкой на борту 5 октября. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала к МКС с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Экипаж миссии Crew – 5 пробудет на борту космической станции 150 дней и вернется на Землю в марте следующего года.



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