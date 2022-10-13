Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

На МКС сменился командир – теперь это россиянин Сергей Прокопьев. Управление станцией он принял от астронавта европейского космического агентства Саманты Кристофоретти. Она передала "ключ от станции", подчеркнув, что не могла представить лучшего человека для передачи командования.

13 октября она вместе с коллегами NASA покинет станцию. Работать на борту продолжат сам Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, прибывшая с американской командой, а еще астронавты NASA и японского агентства аэрокосмических исследований.

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