Удар Запада по горнорудной промышленности России потрясет мир – СМИ

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Возможные санкции со стороны Лондонской биржи металлов (LME) в отношении российской горнорудной промышленности потрясут мировую индустрию. Об этом говорится в материале обозревателя Bloomberg Джека Фарчи.

По данным статьи, решения LME имеет значимость в ценообразовании и торговли металлами во всем мире.

Обозреватель издания отметил, что ограничительные меры со стороны биржи могут стать проблемой для швейцарской компании Glencore Plc., которая имеет контракт с "Русалом". Запрет на поставки может отрезать производителей от мирового рынка.

Фарчи отметил, что в настоящее время решение обсуждается и еще не принято.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц из России. В список, в том числе попали певец Олег Газманов и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев.

Кроме того, в санкционный список вошли Центризбирком РФ, а также акционерное общество "Гознак", авиастроительная корпорация "Иркут", машиностроительный завод "Авангард", машиностроительное конструкторское бюро "Факел" и Завод имени Дегтярева.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал санкции ЕС против РФ "кругами ада", сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой". Он добавил, что Россия привыкла существовать в условиях ограничений и научилась к ним адаптироваться.

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