Московская канатная дорога будет закрыта с 17 по 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская канатная дорога временно не будет работать с 17 по 25 октября в связи с проведением технического обслуживания. Об этом сообщает официальный сайт канатной дороги.



Такие приостановки деятельности проводят для планового обслуживания каждую осень. Проверка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. В этот период специалисты планируют провести технические работы, связанные с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги.

"Также будет проведена замена масла и проведена экспертиза промышленной безопасности, которая включает в себя дефектоскопию каната: грузовые статические испытания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все мероприятия будут проведены в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Савеловского, Белорусского и Курского направлений Московской железной дороги изменится с 10 октября в связи с работами по модернизации инфраструктуры. На Савеловском направлении на станции Каналстрой 11–12 октября с 22:50 до 08:50 будут проводиться ремонтно-путевые работы, а в Вербилках – 19-20 октября с 10:15 до 17:00.

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