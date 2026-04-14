14 апреля, 10:54

Крупный выброс плазмы зафиксирован на Солнце

Фото: depositphotos/magann​

Крупный выброс плазмы, произошедший на Солнце вечером 13 апреля, не затронет Землю, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Единственным значимым событием (в космической погоде. – Прим. ред.) за прошедшие сутки стал довольно крупный выброс плазмы из-за правого края Солнца, произошедший вчера, 13 апреля, около 21:00 по московскому времени", – отметили ученые.

По их данным, в настоящее время плазма направляется в обратную сторону почти к Венере. Эксперты напомнили, что при достижении планеты выбросы плазмы способны привести к магнитным бурям.

В конце марта на Солнце произошла вспышка высочайшего класса мощности Х1.5. Ее зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Продолжительность составила 49 минут.

Спустя несколько дней на Земле фиксировали магнитную бурю среднего уровня. Событие было вызвано воздействием потока быстрого солнечного ветра, сформированного корональной дырой.

На Москву обрушилась магнитная буря из‑за корональной дыры на Солнце

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

