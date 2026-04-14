14 апреля, 10:54
Крупный выброс плазмы зафиксирован на Солнце
Фото: depositphotos/magann
Крупный выброс плазмы, произошедший на Солнце вечером 13 апреля, не затронет Землю, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Единственным значимым событием (в космической погоде. – Прим. ред.) за прошедшие сутки стал довольно крупный выброс плазмы из-за правого края Солнца, произошедший вчера, 13 апреля, около 21:00 по московскому времени", – отметили ученые.
По их данным, в настоящее время плазма направляется в обратную сторону почти к Венере. Эксперты напомнили, что при достижении планеты выбросы плазмы способны привести к магнитным бурям.
В конце марта на Солнце произошла вспышка высочайшего класса мощности Х1.5. Ее зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Продолжительность составила 49 минут.
Спустя несколько дней на Земле фиксировали магнитную бурю среднего уровня. Событие было вызвано воздействием потока быстрого солнечного ветра, сформированного корональной дырой.
На Москву обрушилась магнитная буря из‑за корональной дыры на Солнце