Крупный выброс плазмы зафиксирован на Солнце

Крупный выброс плазмы, произошедший на Солнце вечером 13 апреля, не затронет Землю, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Единственным значимым событием (в космической погоде. – Прим. ред.) за прошедшие сутки стал довольно крупный выброс плазмы из-за правого края Солнца, произошедший вчера, 13 апреля, около 21:00 по московскому времени", – отметили ученые.

По их данным, в настоящее время плазма направляется в обратную сторону почти к Венере. Эксперты напомнили, что при достижении планеты выбросы плазмы способны привести к магнитным бурям.

В конце марта на Солнце произошла вспышка высочайшего класса мощности Х1.5. Ее зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Продолжительность составила 49 минут.

Спустя несколько дней на Земле фиксировали магнитную бурю среднего уровня. Событие было вызвано воздействием потока быстрого солнечного ветра, сформированного корональной дырой.

