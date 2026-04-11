Глава NASA ответил на просьбу 10-летней девочки признать Плутон планетой

Руководитель NASA Джаред Айзекман ответил 10-летней девочке Каэле, которая попросила признать Плутон полноценной планетой. Письмо школьницы распространилось в социальных сетях.

В своем обращении Каэла напомнила, что сейчас Плутон квалифицируется как карликовая планета. По ее мнению, Плутон заслуживает восстановления статуса.

"Каэла, мы занимаемся этим вопросом", – ответил Айзекман в соцсети X.

Ранее NASA опубликовало новые уникальные кадры, сделанные экипажем корабля Orion во время облета Луны в рамках миссии Artemis II. На одном из них запечатлено солнечное затмение. Луна полностью закрывает Солнце, при этом в кадре видна ее обратная, неосвещенная сторона – та самая, которую долгое время не удавалось наблюдать напрямую.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал о планах начать сканирование Луны в 2028 году. Он добавил, что в этом году в России началась разработка приборов для изучения спутника Земли.