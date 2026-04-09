"Роскосмос" запланировал сканирование Луны в 2028 году. Об этом сообщил гендиректор организации Дмитрий Баканов в ходе заседания Совета по инновационному и технологическому развитию партии "Единая Россия" на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".

Он добавил, что в 2026 году началась разработка приборов для изучения спутника Земли.

Ранее экипаж космического корабля Orion в ходе миссии Artemis II установил новый рекорд, удалившись на максимальное расстояние от Земли. Астронавты, включая представителей NASA и Канады, преодолели расстояние в 406 608 километров от Земли, что на 8 047 километров дальше, чем предыдущий рекорд, установленный миссией "Аполлон-13" в 1970 году.

Кроме того, в ходе своей миссии астронавты Artemis II сделали снимки Земли с рекордного расстояния почти в 70 тысяч километров, чего не происходило с 1972 года.

