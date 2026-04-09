Россия и США продлят работу старейшего модуля МКС до 2032 года

Специалисты РФ и США продлевают работу первого модуля Международной космической станции (МКС) – функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" до 2032 года. Об этом рассказал гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

"Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Звезда", – сообщил Денискин, которого цитирует РИА Новости.

Сотрудники центра непрерывно проводят работы по управлению служебными системами "Зари", конструкторскому сопровождению полета модулей "Звезда" и "Наука", а также участвуют в инженерно-техническом обеспечении эксплуатации МКС.

Денискин объяснил, что с технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента станции определяются состоянием незаменяемых в полете элементов модулей. Речь идет о корпусах модулей, элементах систем терморегулирования и электроснабжения, двигательных установок, тепловой защиты и прочих бортовых служебных систем.

Блок "Заря" вывели на орбиту в ноябре 1998 года. Затем от него построили всю МКС. На данный момент Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и остальные партнеры – до 2030-го.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Такие полеты необходимы для того, чтобы в случае нештатных ситуаций или изменений в графике полетов на станции всегда находился хотя бы один российский космонавт и хотя бы один американский астронавт.

Также стало известно, что пуск конверсионной ракеты "Старт-1М", запланированный с космодрома Восточный, перенесли на 2027 год.