Нормативы для оценки затрат по эксплуатации городских объектов обновлены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный департамент экономической политики и развития обновил Сборник СН-2012, предназначенный для расчета расходов на содержание и эксплуатацию городских объектов. Все расчеты в обновленном документе выполнены с учетом цен, действовавших на 1 апреля 2026 года, сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, что использование сборника помогает оптимизировать городские расходы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений. Единые стандарты создают для всех подрядчиков равные условия, что обеспечивает добросовестную конкуренцию и стимулирует высокое качество работ, а в конечном счете способствует развитию инфраструктуры и формированию комфортной, благоустроенной среды для москвичей.

"С начала года в сборник СН-2012 включено 68 новых стоимостных нормативов и 190 актуализировано", – подчеркнула Багреева.

Новые нормативы сборника будут применять при расчете затрат на текущий ремонт автоматизированных комплексов для мойки автобусов и электробусов, ограждение рабочих зон на автомагистралях, обустройство спортивных площадок в спорткомплексе "Лужники", а также на техническое обслуживание искусственных водоемов и систем туманообразования в парке "Зарядье".

Утвержденными нормативами СН-2012 пользуются около 2,5 тысячи московских заказчиков и коммерческих организаций, занятых содержанием и эксплуатацией различных объектов городского хозяйства. Сборник пополняется новыми нормативами и пересчитывается в текущий уровень цен ежеквартально.

Ранее сообщалось, что число контрактов между столичными заказчиками и предпринимателями из других регионов РФ в 2025 году составило более трети от общего числа заключенных договоров. Багреева пояснила, что система закупок позволяет заказчикам получать качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнесу расширять географию продаж.