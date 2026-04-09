Новости

Новости

09 апреля, 09:17

Экономика

Нормативы для оценки затрат по эксплуатации городских объектов обновлены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный департамент экономической политики и развития обновил Сборник СН-2012, предназначенный для расчета расходов на содержание и эксплуатацию городских объектов. Все расчеты в обновленном документе выполнены с учетом цен, действовавших на 1 апреля 2026 года, сообщила заммэра Москвы Мария Багреева.

Вице-мэр отметила, что использование сборника помогает оптимизировать городские расходы на эксплуатацию и ремонт зданий и сооружений. Единые стандарты создают для всех подрядчиков равные условия, что обеспечивает добросовестную конкуренцию и стимулирует высокое качество работ, а в конечном счете способствует развитию инфраструктуры и формированию комфортной, благоустроенной среды для москвичей.

"С начала года в сборник СН-2012 включено 68 новых стоимостных нормативов и 190 актуализировано", – подчеркнула Багреева.

Новые нормативы сборника будут применять при расчете затрат на текущий ремонт автоматизированных комплексов для мойки автобусов и электробусов, ограждение рабочих зон на автомагистралях, обустройство спортивных площадок в спорткомплексе "Лужники", а также на техническое обслуживание искусственных водоемов и систем туманообразования в парке "Зарядье".

Утвержденными нормативами СН-2012 пользуются около 2,5 тысячи московских заказчиков и коммерческих организаций, занятых содержанием и эксплуатацией различных объектов городского хозяйства. Сборник пополняется новыми нормативами и пересчитывается в текущий уровень цен ежеквартально.

Ранее сообщалось, что число контрактов между столичными заказчиками и предпринимателями из других регионов РФ в 2025 году составило более трети от общего числа заключенных договоров. Багреева пояснила, что система закупок позволяет заказчикам получать качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнесу расширять географию продаж.

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

