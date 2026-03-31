31 марта, 09:31

Экономика

Предприниматели воспользовались услугами портала mos.ru свыше 2,6 млн раз в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru свыше 2,6 миллиона раз в 2025 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на портале зарегистрированы уже более 540 тысяч корпоративных кабинетов. Предпринимателям предлагается более 200 цифровых услуг и сервисов, которые помогают быстрее решать бизнес-задачи.

Сервисы можно найти в каталоге услуг для бизнеса. Все они разделены по категориям. Обратиться к ним могут авторизованные пользователи портала.

Одним из самых популярных стал сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, а также по неосновательному обогащению. Он предоставляет информацию о лицевом счете, позволяет провести оплату и настроить автоплатеж. В прошлом году этой услугой воспользовались свыше 1,1 миллиона раз.

Не менее востребованной услугой стало оформление пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения в Москве. В 2025-м к ней обратились свыше 688 тысяч раз.

Более 207 тысяч раз в прошлом году записались на прием к специалистам Мосгосэкспертизы для проведения государственной экспертизы. Также свыше 110 тысяч раз воспользовались сервисом по получению выписки о состоянии финансово-лицевого счета. А более 69 тысяч обращений касались услуги по проведению контрольно-геодезической съемки.

Вместе с тем в 2025 году на портале запустили или обновили свыше 55 услуг и сервисов для бизнеса. Например, там появилась услуга "Уведомление о размещении летнего кафе", благодаря которой можно быстро согласовать установку конструкций для летних кафе. Также в прошлом году представили услугу по предварительной проверке технических планов объектов капитального строительства. Теперь застройщики быстрее могут оформить документы для ввода зданий в эксплуатацию.

Помимо этого, теперь портал позволяет заключить договоры, которые касаются холодного водоснабжения и водоотведения, а также включения данных в Схему размещения крышных и фасадных рекламных конструкций.

В октябре 2025-го стал доступен целый новый раздел "Время возможностей для бизнеса". С его помощью предпринимателям стало легче сотрудничать с городом в рамках проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве". Там описаны все события, поэтому можно легко найти подходящий для своей компании вариант.

Обновлены и старые услуги. Теперь можно подать одно заявление для государственной регистрации самоходной машины с одновременным проведением ее техосмотра. Уведомление об окончании сроках его действия стало приходить автоматически.

Также обновлен дизайн кабинета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А сервис доверенных лиц теперь можно найти в каталоге услуг для бизнеса.

Благодаря одному из сервисов портала mos.ru москвичи могут согласовывать перепланировку и переустройство помещений в МКД. Воспользоваться услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками жилых и нежилых помещений в МКД. Также доступ к функции есть у граждан, владеющих и пользующихся жилыми помещениями на основании договора соцнайма.

