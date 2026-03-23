Портал mos.ru делает процесс согласования перепланировки в квартире удобнее

Более 13 лет москвичи могут оформлять разрешения о согласовании переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме (МКД) с помощью услуги на mos.ru. Это делает процесс переделки прозрачнее и удобнее, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий, возможность согласовать перепланировку в квартире без визита в ведомства существенно ускоряет дело и избавляет от лишнего стресса.

С апреля прошлого года сроки согласования планируемых и уже выполненных работ сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Также все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

Воспользоваться услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками жилых и нежилых помещений в МКД, а также граждане, владеющие и пользующиеся жилыми помещениями на основании договора соцнайма.

В Мосжилинспекции пояснили, что в зависимости от вида работ будет отличаться тип услуги и список необходимых документов. Например, для планируемых работ понадобится проект переустройства и/или перепланировки помещения в МКД. Если работы уже сделаны, то нужно техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных действий для узаконивания ранее выполненной перепланировки.

При этом демонтаж или установка встроенных шкафов, возведение или перенос ненесущих перегородок, а также устройство в них проемов, в том числе дверных, можно согласовать в упрощенном порядке. Для этого достаточно подготовить эскиз проведенных работ и подать соответствующее заявление.

Кроме того, при обращении за услугой на mos.ru понадобятся документы, которые подтверждают право пользования или владения помещением. Важно проверить, что в наличии есть технический паспорт квартиры, оформленный МосгорБТИ, добавили в Мосжилинспекции.

Для тех, кто самовольно сделал или только планирует провести перепланировку, но не знает, с чего начать, на mos.ru есть сервис "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения".

Он поможет горожанам определиться с видом услуги, объемами работ, перечнем документов и разрешений. Найти навигатор можно в разделе "Жилье, недвижимость, земля" подразделе "Перепланировка". Для получения услуги и доступа к навигатору нужно иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что собственник квартиры не может самостоятельно решить вопрос об остеклении балкона, так как пристройка является не только частью жилого помещения, но и фасада здания. Последний относится к общему имуществу всех жильцов.