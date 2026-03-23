23 марта, 14:40

Портал mos.ru делает процесс согласования перепланировки в квартире удобнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 13 лет москвичи могут оформлять разрешения о согласовании переустройства и перепланировки помещения в многоквартирном доме (МКД) с помощью услуги на mos.ru. Это делает процесс переделки прозрачнее и удобнее, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий, возможность согласовать перепланировку в квартире без визита в ведомства существенно ускоряет дело и избавляет от лишнего стресса.

С апреля прошлого года сроки согласования планируемых и уже выполненных работ сокращены с 30 до 20 рабочих дней. Также все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.

Воспользоваться услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками жилых и нежилых помещений в МКД, а также граждане, владеющие и пользующиеся жилыми помещениями на основании договора соцнайма.

В Мосжилинспекции пояснили, что в зависимости от вида работ будет отличаться тип услуги и список необходимых документов. Например, для планируемых работ понадобится проект переустройства и/или перепланировки помещения в МКД. Если работы уже сделаны, то нужно техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных действий для узаконивания ранее выполненной перепланировки.

При этом демонтаж или установка встроенных шкафов, возведение или перенос ненесущих перегородок, а также устройство в них проемов, в том числе дверных, можно согласовать в упрощенном порядке. Для этого достаточно подготовить эскиз проведенных работ и подать соответствующее заявление.

Кроме того, при обращении за услугой на mos.ru понадобятся документы, которые подтверждают право пользования или владения помещением. Важно проверить, что в наличии есть технический паспорт квартиры, оформленный МосгорБТИ, добавили в Мосжилинспекции.

Для тех, кто самовольно сделал или только планирует провести перепланировку, но не знает, с чего начать, на mos.ru есть сервис "Навигатор по переустройству и перепланировке помещения".

Он поможет горожанам определиться с видом услуги, объемами работ, перечнем документов и разрешений. Найти навигатор можно в разделе "Жилье, недвижимость, земля" подразделе "Перепланировка". Для получения услуги и доступа к навигатору нужно иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru.

Ранее адвокат Михаил Салкин заявил, что собственник квартиры не может самостоятельно решить вопрос об остеклении балкона, так как пристройка является не только частью жилого помещения, но и фасада здания. Последний относится к общему имуществу всех жильцов.

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, к чему может привести незаконная перепланировка

Читайте также


технологиигород

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

