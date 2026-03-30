Число зарегистрированных на "Russpass. Бизнес" туркомпаний превысило 5 тысяч

Более 5 тысяч туристических компаний зарегистрировалось на портале "Russpass. Бизнес" с момента запуска в 2023 году. На нем опубликовано расписание профильных мероприятий, собраны материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов для предпринимателей и многое другое. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Благодаря платформе представители туротрасли могут найти новых партнеров и подходящие площадки для деловых событий, узнать о мерах поддержки и городских проектах", – отметила она.

В прошлом году на "Russpass. Бизнес" появился каталог локаций для проведения мероприятий. Сегодня список включает больше 200 пространств, среди которых инновационный кластер "Ломоносов" и ВДНХ, кинопарк "Москино" и Киностудия Горького, музей-заповедник "Царицыно" и Государственный Дарвиновский музей.

Например, подборка помогла найти площадку для конференции "ТревелХаб-2025". Ее организовали в конгресс-центре Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и посвятили применению цифровых технологий в индустрии туризма.

Кроме того, на портале есть раздел "База знаний". В нем опубликованы видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства столицы, интервью с экспертами, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое.

Пользователям также доступна биржа вакансий по 11 направлениям, где работодатели могут найти сотрудников, а выпускники городских программ – оставить свое резюме.

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Он находится в главном меню и разделе "Мои планы".

Пользователю предлагается заполнить анкету, после чего на основе ответов система формирует возможные маршруты, учитывая даты поездки, расстояния между достопримечательностями и другие параметры.

